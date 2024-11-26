В Киеве и других областях изменено время отключения света: новые графики на 26 ноября

С 13:00 26 ноября на территории Киева, Киевщины, Днепропетровщины и Одесщины начнут действовать новые графики отключений

В понедельник, 26 ноября, по указанию Укрэнерго, с 13:00 добавилась еще одна очередь отключений, что привело к изменениям в графиках отключений электроснабжения. В частности, в Киеве, Киевщине, Днепропетровщине и Одесщине время начала отключений перенесено ранее.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Изменения в графиках

Киев: отключения для 1 группы начнутся с 13:00 вместо 14:00.

Киевщина: отключения для 2 группы также начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Одещина: отключение для 2 группы перенесено в 13:00.

Днепропетровск: отключения для 2 группы начнутся с 13:00.

Все изменения могут отразиться на графике отключения, поэтому жителям рекомендуется проверять актуальную информацию через официальные источники.

Напомним, генеральный директор энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко объяснил, почему графики отключений света постоянно изменяются. В частности, когда неблагоприятная погода плюс обстрелы, графики отключений многократно корректируются "Укрэнерго".

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