В Киеве и других областях объявили воздушную тревогу: подробности

Оккупанты снова совершили пуск БпЛА.
Часть Украины вечером 13 декабря охватила воздушная тревога. В Киеве тревога из-за беспилотников.
Об этом сообщили в КГГА.
В Воздушных силах Украины отметили, что группа БПЛА присутствует на Киевщине в Бориспольском районе.
Также ударный БпЛА следует с Черниговщины курсом на Броварской район Киевщины.
В КГГА призвали граждан срочно преследовать в укрытие гражданской защиты.
Напомним, в пятницу, 13 декабря, агрессорка Россия нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям ДТЭК. Прошло без пострадавших. Впрочем, есть повреждения.
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