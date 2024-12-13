В Киеве и других областях объявили воздушную тревогу: подробности

Часть Украины вечером 13 декабря охватила воздушная тревога. В Киеве тревога из-за беспилотников.

Об этом сообщили в КГГА.

В Воздушных силах Украины отметили, что группа БПЛА присутствует на Киевщине в Бориспольском районе.

Также ударный БпЛА следует с Черниговщины курсом на Броварской район Киевщины.

В КГГА призвали граждан срочно преследовать в укрытие гражданской защиты.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, агрессорка Россия нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям ДТЭК. Прошло без пострадавших. Впрочем, есть повреждения.

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