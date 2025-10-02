- Дата публикации
-
- Украина
В Киеве и других областях воздушная тревога: какая угроза
Из-за риска обстрела ударными дронами следует оставаться в укрытиях.
В Киеве и в других областях воздушная тревога. Есть угроза применения БПЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
«Угроза ударных БПЛА для Киева», — пишут в воздушных силах ВС Украины.
По состоянию на 13:09 «покраснели» следующие области:
Киевская (Бучанский, Вышгородский район);
Черниговская (Черниговский, Нежинский, Крюковский, Новгород-Северский);
Сумская (Шосткинская).
Впоследствии, около 14:00, в Киевской области прогремели взрывы. В Бучанском фиксируют БПЛА.
Оставайтесь в безопасных местах.
Напомним, в ночь на 2 октября россияне запустили по Украине ударными БПЛА и управляемыми авиабомбами. Движение враждебных БПЛА типа «Шахед» фиксировалось в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях.