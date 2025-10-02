ТСН в социальных сетях

В Киеве и других областях воздушная тревога: какая угроза

Из-за риска обстрела ударными дронами следует оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога

Воздушная тревога / © tsn.ua

В Киеве и в других областях воздушная тревога. Есть угроза применения БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

«Угроза ударных БПЛА для Киева», — пишут в воздушных силах ВС Украины.

По состоянию на 13:09 «покраснели» следующие области:

  • Киевская (Бучанский, Вышгородский район);

  • Черниговская (Черниговский, Нежинский, Крюковский, Новгород-Северский);

  • Сумская (Шосткинская).

Впоследствии, около 14:00, в Киевской области прогремели взрывы. В Бучанском фиксируют БПЛА.

Оставайтесь в безопасных местах.

Напомним, в ночь на 2 октября россияне запустили по Украине ударными БПЛА и управляемыми авиабомбами. Движение враждебных БПЛА типа «Шахед» фиксировалось в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях.

