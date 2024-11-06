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В Киеве и других областях воздушная тревога: следует находиться в укрытиях

В Киеве и других областях воздушная тревога: следует находиться в укрытиях

Фото: ТСН.ua

Жителей призывают позаботиться о собственной безопасности.

Часть Украины вечером 6 ноября охватила воздушная тревога. В частности, сигнал раздался в Киеве.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Покраснели" следующие области:

  • Киевская
  • Черниговская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Полтавская

Ранее сообщалось об активности вражеской авиации. Имеется угроза пусков ракет Х-59/Х-69.

Напомним, Украину в среду, 6 ноября, по состоянию на 14.09 охватила масштабная воздушная тревога. Сирены воют по всей стране.

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