В Киеве и других областях воздушная тревога: следует находиться в укрытиях

Жителей призывают позаботиться о собственной безопасности.
Часть Украины вечером 6 ноября охватила воздушная тревога. В частности, сигнал раздался в Киеве.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Покраснели" следующие области:
- Киевская
- Черниговская
- Сумская
- Харьковская
- Донецкая
- Полтавская
Ранее сообщалось об активности вражеской авиации. Имеется угроза пусков ракет Х-59/Х-69.
Напомним, Украину в среду, 6 ноября, по состоянию на 14.09 охватила масштабная воздушная тревога. Сирены воют по всей стране.
Читайте также: