В Киеве и двух областях объявлена воздушная тревога: что известно

В четверг, 21 марта, в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. "Покраснела" также и соседняя Черниговщина.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Киевская и Черниговская области – ракетная опасность", — говорится в сообщении.

В Киевской области и в столице сирены раздались в 13:01, а в Черниговской области — в 13:02.

Актуальная карта воздушных тревог на 13:02 четверга, 21 марта.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, ночью оккупационная армия атаковала столицу ракетами. Известно, что силы ПВО поразили около трех десятков вражеских воздушных целей. В частности, баллистику.

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