Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве и двух областях отменили экстренные отключения света: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1244
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве и двух областях отменили экстренные отключения света: что известно

Фото: Associated Press

Впрочем, в столице экстренные отключения частично действуют в трех районах.

В Киеве, Киевской и Днепропетровщине отменены экстренные отключения света. Их применили к утру 9 марта после массированной атаки россиян по Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Но в ДТЭК отмечают, что в Киеве из-за перегрузки одной из линий экстренные отключения еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.

Что касается Одесской области, то в результате массированной ракетной атаки россиян были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Именно поэтому ночью была обесточена часть Одесской области. Ремонтные бригады "Укрэнерго" и ДТЭК уже ликвидируют последствия обстрелов.

"Пока будет продолжаться восстановление энергосистемы, свет будет поставляться в соответствии с графиками стабилизационных отключений, которые размещены на сайте ", — отмечают в ДТЭК.

Напомним, ночью против 9 марта армия агрессорки России нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Враг совершил 81 пуск разных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed.

Читайте также :

Тарифы на электроэнергию вырастут в четыре раза

Тарифы на электроэнергию вырастут в четыре раза

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1244
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация