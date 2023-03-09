В Киеве и двух областях отменили экстренные отключения света: что известно

Впрочем, в столице экстренные отключения частично действуют в трех районах.

В Киеве, Киевской и Днепропетровщине отменены экстренные отключения света. Их применили к утру 9 марта после массированной атаки россиян по Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Но в ДТЭК отмечают, что в Киеве из-за перегрузки одной из линий экстренные отключения еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.

Что касается Одесской области, то в результате массированной ракетной атаки россиян были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Именно поэтому ночью была обесточена часть Одесской области. Ремонтные бригады "Укрэнерго" и ДТЭК уже ликвидируют последствия обстрелов.

"Пока будет продолжаться восстановление энергосистемы, свет будет поставляться в соответствии с графиками стабилизационных отключений, которые размещены на сайте ", — отмечают в ДТЭК.

Напомним, ночью против 9 марта армия агрессорки России нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Враг совершил 81 пуск разных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed.

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