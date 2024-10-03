В Киеве и Харькове клиники продавали младенцев за границу под прикрытием суррогатного материнства

В преступной схеме принимали 12 человек, среди которых — директор столичной клиники и заместитель директора частной клиники в Харькове.

В Киеве и Харькове разоблачили клиники, которые под прикрытием суррогатного материнства продавали младенцев иностранцам за границу. В "бизнес" были привлечены переводчики, адвокаты, медицинские работники и менеджеры.

Об этом сообщает полиция Киева.

"На роль суррогатных матерей фигуранты активно вербовали женщин, обещая им скорейшее решение финансовых проблем. Стоимость "услуг" по продаже ребенка для иностранных "родителей" составляла от 50 до 70 тысяч евро, из которых женщинам платили лишь около 8-10 тысяч евро. с женщинами не заключался договор суррогатного материнства, который подписывается с одной стороны супругами с другой суррогатной матерью", — говорится в сообщении.

После рождения ребенка женщина с участием переводчика передавала ребенка иностранцу и под давлением помогала оформить документы для последующего вывоза ребенка за границу.

По информации правоохранителей, участие в указанной преступной схеме принимало 12 человек. Двое менеджеров и адвокат уже получили приговоры суда — они приговорены к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года. Четверо других соучастников находятся в международном розыске, обвинительные акты еще двух участников рассматриваются в суде.

"Перед столичным судом предстанет 53-летний директор столичной клиники, 43-летняя заместитель директора частной клиники в Харькове, а также 44-летняя переводчица. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы", — подытожили в полиции.

Напомним, в Украине предлагали детей однополым парам из-за границы.

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