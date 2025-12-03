В Киеве и Львове будет курсировать праздничный ретро-поезд "Волшебный Экспресс": расписание и детали

Ретро-поезд

"Укрзализныця" запускает праздничный «Волшебный Экспресс» на паровозной тяге для детей в честь Николая. Рейсы состоятся 5-7 декабря в Киеве и Львове, а основными пассажирами станут дети из прифронтовых регионов и дети железнодорожников.

Что сообщила пресс-служба "Укрзвлизныци«.

В пресс-службе уточнили, что «Волшебный Экспресс» является частью программы «3000 км по Украине» и позволяет детям бесплатно осуществить короткие праздничные поездки. По словам представителей компании, участие в мероприятии могут принять семьи из Харьковской, Сумской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Ретро-паровозы будут курсировать в пределах Киева и Львова. Продолжительность каждого рейса составит около двух часов с одной остановкой. Поезд состоит из детских вагонов, адаптированных для пассажиров от 0 лет, а на перронах запланированы развлекательные мероприятия и фотозоны.

Расписание отправлений

5 декабря — 14:00 и 17:00

6 декабря — 10:00 и 13:00

7 декабря — 10:00 и 13:00

Для участия в «Волшебном Экспрессе» необходимо

Активировать программу «3000 км по Украине» в приложении УЗ;

Купить билеты в Киев или Львов за бонусные километры на выбранную дату;

Зарегистрироваться по ссылке;

Ожидать подтверждения от Укрзализныци и получения билетов.

Напомним, ранее мы писали о том, что «Укрзализныця» запускает новую программу «УЗ-3000», в рамках которой предложит до миллиона бесплатных мест.