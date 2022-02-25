В Киеве и Львове выливают пиво, чтобы сделать коктейли Молотова

В Киеве и Львове выливают пиво, чтобы сделать коктейли Молотова

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В Киеве и Львове люди выливают из бутылок пиво, чтобы сделать коктейли Молотова.

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Об этом сообщают пользователи соцсетей и телеграмм-каналов "Типичный Львов".

"На Виноградаре, Киев. Сотрудники пивного магазина прямо во дворе выливают пиво и отдают бутылки ребятам из теробороны для коктейлей Молотова. Наш народ не победить", — пишут пользователи соцсетей.

Во Львове обнародовали кадры того, как ребята выливают пиво и говорят: "Пиво пригодилось".