В Киеве и некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога: что известно

В Киеве и ряде областей в пятницу, 29 августа, по состоянию на 16:41 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

В ВС предупредили об угрозе баллистики.

«Угроза баллистического вооружения с северо-восточного направления» — говорится в сообщении.

Отметим, в Киеве возросло количество жертв российской комбинированной массированной атаки дронами и ракетами в ночь на 28 августа — подтверждена гибель 23 человек.

Напомним, в ночь на 28 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине, применив ударные беспилотники типа Shahed, дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Под обстрелы попали жилые кварталы, частные дома и инфраструктура.