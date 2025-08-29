- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога: что известно
В воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.
В Киеве и ряде областей в пятницу, 29 августа, по состоянию на 16:41 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
В ВС предупредили об угрозе баллистики.
«Угроза баллистического вооружения с северо-восточного направления» — говорится в сообщении.
Отметим, в Киеве возросло количество жертв российской комбинированной массированной атаки дронами и ракетами в ночь на 28 августа — подтверждена гибель 23 человек.
Напомним, в ночь на 28 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине, применив ударные беспилотники типа Shahed, дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Под обстрелы попали жилые кварталы, частные дома и инфраструктура.