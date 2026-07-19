В Киеве и некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН.ua

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В Киеве и некоторых областях Украины 19 июля в 9:55 объявлена воздушная тревога.

Тревогу объявили из-за угрозы врадеских беспилотников. Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

«Реактивные БпЛА на Киев, находитесь в безопасных местах во время тревоги… На Великую Дымерку», — говорится в сообщении.

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Также Воздушные силы предупредили о реактивных беспилотниках в направлении Харькова и Одессы.

Напомним, российские войска в ночь на 19 июля атаковали Украину 125 БпЛА, а также 41 ракетой воздушного и наземного базирования различных типов. Основным направлением удара стал Киев.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 целей — 18 ракет и 108 беспилотников разных типов:

17 ракет Искандер-М/Циркон/С-400

одну управляемую авиационную ракету Х-59/69

108 вражеских БпЛА разных типов

Зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 18 локациях.

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