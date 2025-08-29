- Дата публикации
В Киеве и некоторых областях Украины звучит воздушная тревога: что известно
В Воздушных силах предупредили об угрозе беспилотников.
В Киеве и ряде областей в пятницу, 29 августа, по состоянию на 9:55 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
В ВС предупредили об угрозе беспилотников.
«Внимание! Киев — угроза применения врагом ударных БпЛА! Во время тревоги находитесь в безопасных местах», — говорится в сообщении.
Отметим, в Киеве возросло число жертв российской комбинированной массированной атаки дронами и ракетами в ночь на 28 августа — подтверждена гибель 23 человек.
Напомним, в ночь на 28 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине, применив ударные беспилотники типа Shahed, дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Под обстрелы попали жилые кварталы, частные дома и инфраструктура.
Ранее сообщалось, что жертвами российской атаки по Киеву стали четверо детей, двое из которых умерли в больнице.