В Киеве и некоторых областях Украины звучит воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога / © Getty Images

Реклама

В Киеве и ряде областей в пятницу, 29 августа, по состоянию на 9:55 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

В ВС предупредили об угрозе беспилотников.

Реклама

«Внимание! Киев — угроза применения врагом ударных БпЛА! Во время тревоги находитесь в безопасных местах», — говорится в сообщении.

Отметим, в Киеве возросло число жертв российской комбинированной массированной атаки дронами и ракетами в ночь на 28 августа — подтверждена гибель 23 человек.

Напомним, в ночь на 28 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине, применив ударные беспилотники типа Shahed, дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Под обстрелы попали жилые кварталы, частные дома и инфраструктура.

Ранее сообщалось, что жертвами российской атаки по Киеву стали четверо детей, двое из которых умерли в больнице.