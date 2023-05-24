В Киеве и некоторых областях включили воздушную тревогу: карта

В Украине в ночь на 24 мая объявили воздушную тревогу в Киеве и нескольких областях.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

По состоянию на 23:47 ветреную тревогу включили также в Херсонской области.

Карта воздушных тревог в ночь на 25 мая

По состоянию на 23:58 сирены включили в Кировоградской области.

Мониторинговые ресурсы сообщают об угрозе ударов дронами. По их информации, "шахеды" летят по направлению к столице из Черниговщины и якобы уже пересекли границу Киевской области. Также вражеские беспилотники зафиксированы в Херсонской области.

В МВД просят не игнорировать сигнал воздушной тревоги и не снимать на видео работу ПВО.

Фото: МВД

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к иранцам из-за российского террора беспилотниками Shahed.

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