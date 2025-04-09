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- Украина
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В Киеве и некоторых областях воздушная тревога: есть угроза баллистики
Враг готовит очередной удар.
В некоторых областях с утра 9 апреля прозвучала воздушная тревога. Следует находиться в укрытиях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!", - подчеркнули в Воздушных силах.
По состоянию на 08:57 "покраснели" следующие области:
Киевская
Черниговская
Сумская
Харьковская
Полтавская
Черкасская
"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь к укрытиям и оставайтесь там до завершения тревоги", - призвали в КМВА.
Напомним, часть Украины днем 8 апреля охватила воздушная тревога. Следует находиться в укрытиях.