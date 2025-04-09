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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1301
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и некоторых областях воздушная тревога: есть угроза баллистики

Враг готовит очередной удар.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога

В некоторых областях с утра 9 апреля прозвучала воздушная тревога. Следует находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!", - подчеркнули в Воздушных силах.

По состоянию на 08:57 "покраснели" следующие области:

  • Киевская

  • Черниговская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Полтавская

  • Черкасская

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь к укрытиям и оставайтесь там до завершения тревоги", - призвали в КМВА.

Напомним, часть Украины днем 8 апреля охватила воздушная тревога. Следует находиться в укрытиях.

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