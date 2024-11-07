В Киеве и некоторых областях воздушная тревога: находитесь в укрытиях

В Киеве и в некоторых областях воздушная тревога. Жителям "красных" регионов следует находиться в безопасных местах.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 21:15 "покраснели" следующие области:

Киевская

Полтавская

Черниговская

Сумская

Харьковская

Донецкая.

Впоследствии сирена раздалась и в Черкасской области. Также небезопасно в Кировоградской и Житомирской областях.

Напомним, утром 7 ноябряобъявлена в нескольких областях Украины. Была угроза применения вражеского баллистического вооружения и дронов.

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