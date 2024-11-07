В Киеве и некоторых областях воздушная тревога: находитесь в укрытиях

Враг снова атакует.
В Киеве и в некоторых областях воздушная тревога. Жителям "красных" регионов следует находиться в безопасных местах.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По состоянию на 21:15 "покраснели" следующие области:
- Киевская
- Полтавская
- Черниговская
- Сумская
- Харьковская
- Донецкая.
Впоследствии сирена раздалась и в Черкасской области. Также небезопасно в Кировоградской и Житомирской областях.
Напомним, утром 7 ноябряобъявлена в нескольких областях Украины. Была угроза применения вражеского баллистического вооружения и дронов.
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