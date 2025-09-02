- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 979
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога: есть угроза БПЛА
Из-за риска удара беспилотниками жителям «красных» областей следует находиться в укрытиях.
В Киеве и нескольких областях утром 2 сентября объявлена воздушная тревога. Есть угроза ударных БПЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
«М. Киев — угроза применения ударных БПЛА», — добавили в ВС ВСУ.
По состоянию на 09:23 «покраснели» следующие области:
Киевская (Вышгородский, Бучанский, Фастовский районы)
Черниговская (Черниговский, Корюковский, Новгород-Северский, Нежинский районы)
Сумская (Роменский, Конотопский, Шосткинский, Сумский районы)
В Воздушных силах сообщают о курсе вражеских дронов:
Группа БпЛА — через Сумщину.
Киевщина: БпЛА — курсом на Вышгород, Дымер, Гостомель, Бучу.
Около 09:30 появились сообщения о том, что в Киеве работает ПВО. Жители столицы сообщают о громких звуках.
Напомним, в ночь на 2 сентября 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами. Сообщалось о:
Угроза применения ударных БПЛА для Одесской области (Татарбунарский р-н).
Группы ударных БПЛА на востоке Сумщины, курс на запад.
Группы вражеских ударных БПЛА находятся в Татарбунарском районе Одесской области;
Вражеские БПЛА из Сумщины зашли на Полтавщину, вектор движения Лубны.
Угроза применения ударных БПЛА для Киевской области (Бориспольский р-н).