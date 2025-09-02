ТСН в социальных сетях

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога: есть угроза БПЛА

Из-за риска удара беспилотниками жителям «красных» областей следует находиться в укрытиях.

Воздушная тревога

В Киеве и нескольких областях утром 2 сентября объявлена воздушная тревога. Есть угроза ударных БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

«М. Киев — угроза применения ударных БПЛА», — добавили в ВС ВСУ.

По состоянию на 09:23 «покраснели» следующие области:

  • Киевская (Вышгородский, Бучанский, Фастовский районы)

  • Черниговская (Черниговский, Корюковский, Новгород-Северский, Нежинский районы)

  • Сумская (Роменский, Конотопский, Шосткинский, Сумский районы)

В Воздушных силах сообщают о курсе вражеских дронов:

  • Группа БпЛА — через Сумщину.

  • Киевщина: БпЛА — курсом на Вышгород, Дымер, Гостомель, Бучу.

Около 09:30 появились сообщения о том, что в Киеве работает ПВО. Жители столицы сообщают о громких звуках.

Напомним, в ночь на 2 сентября 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами. Сообщалось о:

  • Угроза применения ударных БПЛА для Одесской области (Татарбунарский р-н).

  • Группы ударных БПЛА на востоке Сумщины, курс на запад.

  • Группы вражеских ударных БПЛА находятся в Татарбунарском районе Одесской области;

  • Вражеские БПЛА из Сумщины зашли на Полтавщину, вектор движения Лубны.

  • Угроза применения ударных БПЛА для Киевской области (Бориспольский р-н).

