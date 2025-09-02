В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога: есть угроза БПЛА

Воздушная тревога

В Киеве и нескольких областях утром 2 сентября объявлена воздушная тревога. Есть угроза ударных БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

«М. Киев — угроза применения ударных БПЛА», — добавили в ВС ВСУ.

По состоянию на 09:23 «покраснели» следующие области:

Киевская (Вышгородский, Бучанский, Фастовский районы)

Черниговская (Черниговский, Корюковский, Новгород-Северский, Нежинский районы)

Сумская (Роменский, Конотопский, Шосткинский, Сумский районы)

В Воздушных силах сообщают о курсе вражеских дронов:

Группа БпЛА — через Сумщину.

Киевщина: БпЛА — курсом на Вышгород, Дымер, Гостомель, Бучу.

Около 09:30 появились сообщения о том, что в Киеве работает ПВО. Жители столицы сообщают о громких звуках.

Напомним, в ночь на 2 сентября 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами. Сообщалось о:

