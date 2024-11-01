В Киеве и области численность населения выросла почти вдвое после начала полномасштабной войны — исследование

Полномасштабная война, которую с февраля 2024 года ведет Российская Федерация в Украине, повлекла за собой значительные миграционные процессы, в частности, внутри страны. В результате количество населения в Киеве и области увеличилось почти вдвое (на 48,1%).

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра экономических стратегий.

Также прирост населения наблюдается в Полтавской (+2,1%), Днепропетровской (+2%), Кировоградской (на почти 1%) и Черкасской (+ 0,2%) областях.

В других областях Украины за время полномасштабной войны количество жителей уменьшилось. Наименьший спад (на -5,87%) зафиксирован во Львовской области. Более всего уменьшилось население прифронтовых областей — Харьковской (-33%), Николаевской (-42%), Запорожской (-63,4%) и Херсонской (-84%).

Изменение численности населения в Украине

При этом в исследовании отметили, что информация по Херсонской и Запорожской областям неполна, поскольку значительные их части теперь оккупированы РФ, а также нет данных для смены населения в Донецкой области.

Напомним, с начала великой войны население Украины сократилось на 10 млн человек, или примерно на четверть. Все это – из-за оттока беженцев, падения рождаемости и гибели людей на войне. Такие данные приводит ООН.

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