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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве и области не действуют графики отключения света: в столице начинается транспортный коллапс

В Киеве временно приостановили движение электротранспорта. Причиной послужило отсутствие напряжения в энергосистеме.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Столица снова без света

Столица снова без света

В Киеве и области 2 ноября применили экстренные отключения электроэнергии из-за постоянных атак на энергосистему.

Об этом сообщает ДТЭК.

Сейчас графики отключений электроэнергии не действуют.

Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, как только это позволяет ситуация безопасности.

Тем временем в столице массово останавливается электротранспорт из-за отсутствия напряжения, сообщили в «Киевпасстрансе». В частности, приостановлено движение на Борщаговской линии скоростного трамвая.

«Из-за вызванных последствиями российских обстрелов сложная ситуация в энергосистеме — в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, не действуют», — отметили в свою очередь в «Укрэнерго».

Напомним, в понедельник, 2 ноября, в части регионов Украины снова будут ограничивать электроснабжение из-за последствий российских атак.

По информации энергетиков, отключения будут продолжаться с 06:00 до 23:59. Для всех категорий потребителей будут применяться графики в объеме от 1,5 до 2,5 очереди. В то же время, для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

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