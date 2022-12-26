В Киеве и пяти областях Украины введены аварийные отключения света — "Укрэнерго"

Дефицит мощности в украинской энергосистеме до сих пор существенный.

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Львовской областях в понедельник, 26 декабря, введены аварийные отключения света из-за превышения лимитов потребления.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Дефицит мощности в украинской энергосистеме остается существенным, говорят энергетики. Также есть ограничения в системе передачи электроэнергии вследствие значительных повреждений магистральных сетей. В связи с этим до всех областей доведены лимиты потребления.

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"На объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате уже девяти массированных российских атак, продолжаются ремонтные работы. Из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирование ряда ключевых объектов требует значительного времени", — добавили в "Укрэнерго".

На Львовщине стабилизировали ситуацию

По состоянию на 12:10 26 декабря во Львовской области удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением. Свет подают в соответствии с графиком почасовых отключений, сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Напомним, что из-за российских обстрелов критической инфраструктуры планы на новогодний вечер могут испортиться. Поэтому стоит обо всем позаботиться заранее. ТСН.ua писал, что делать, если на Новый год не будет света дома.

В Киеве – новые графики отключений света

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