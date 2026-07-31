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В Киеве и ряде городов с самого утра объявили тревогу: что и куда летит (карта)
Россияне выпустили ударные беспилотники.
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Сегодня, 31 июля, в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Сирена раздается также в ряде областей.
Что в небе сейчас
Реактивный БпЛА в Житомирской области изменил направление и двигается на Киев
Реактивный БпЛА приближается к Киеву
Реактивный БпЛА на Киев через Киевское водохранилище
Реактивный БпЛА на востоке Николаева курс северо-западный
Ранее сообщалось, что Россия, вероятно, впервые в этом году применила против Украины северокорейскую баллистическую ракету. Ею могли ударить по селу Радушное близ Кривого Рога, где погибли люди.
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