В Киеве и ряде городов с самого утра объявили тревогу: что и куда летит (карта)

© Associated Press

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Сегодня, 31 июля, в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Сирена раздается также в ряде областей.

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Что в небе сейчас

Реактивный БпЛА в Житомирской области изменил направление и двигается на Киев

Реактивный БпЛА приближается к Киеву

Реактивный БпЛА на Киев через Киевское водохранилище

Реактивный БпЛА на востоке Николаева курс северо-западный

Ранее сообщалось, что Россия, вероятно, впервые в этом году применила против Украины северокорейскую баллистическую ракету. Ею могли ударить по селу Радушное близ Кривого Рога, где погибли люди.

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