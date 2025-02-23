В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в столице слышны взрывы

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за ракетной опасности. В Киеве слышны взрывы, работает ПВО.

Воздушные Силы Украины зафиксировали атаку вражеских беспилотников.

На данный момент сирены раздаются в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Силы ПВО находятся в боевой готовности для отражения вражеской атаки. Граждан призывают оставаться в укрытиях до отмены тревоги.

Напомним, 23 февраля армия РФ атаковала Украину 267 дронами.