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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы БПЛА: реактивные дроны летят в сторону столицы

Россия атакует Украину беспилотниками в ночь на 3 сентября. Реактивные БПЛА зафиксировали на подступах к Киеву, а также в Кировоградской области, тогда как дроны с территории РФ летят на Сумщину.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 3 сентября в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российских беспилотников. Реактивные БПЛА зафиксировали, в частности, на подступах к столице.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ .

По данным военных, группа реактивных беспилотников двигалась мимо Киевского водохранилища курсом на Киев.

Также реактивный БпЛА зафиксировали в Кировоградской области — он двигался в направлении Знаменки.

Кроме того, российские дроны из Курской области РФ заходили в Сумскую область и направлялись в направлении Путивля и Конотопа.

В Донецкой области сообщалось об угрозе применения управляемых авиационных бомб.

В Воздушных силах призывают жителей областей, где объявлена воздушная тревога, находиться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что реактивные "Шахеды" изменили тактику атак на Киев : военный обозреватель предупредил о новой угрозе

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