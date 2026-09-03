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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы БПЛА: реактивные дроны летят в сторону столицы
Россия атакует Украину беспилотниками в ночь на 3 сентября. Реактивные БПЛА зафиксировали на подступах к Киеву, а также в Кировоградской области, тогда как дроны с территории РФ летят на Сумщину.
В ночь на 3 сентября в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российских беспилотников. Реактивные БПЛА зафиксировали, в частности, на подступах к столице.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ .
По данным военных, группа реактивных беспилотников двигалась мимо Киевского водохранилища курсом на Киев.
Также реактивный БпЛА зафиксировали в Кировоградской области — он двигался в направлении Знаменки.
Кроме того, российские дроны из Курской области РФ заходили в Сумскую область и направлялись в направлении Путивля и Конотопа.
В Донецкой области сообщалось об угрозе применения управляемых авиационных бомб.
В Воздушных силах призывают жителей областей, где объявлена воздушная тревога, находиться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.
Напомним, что ранее мы сообщали о том, что реактивные "Шахеды" изменили тактику атак на Киев : военный обозреватель предупредил о новой угрозе