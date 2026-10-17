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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: ракеты летят через юг Украины

В Киеве и ряде областей утром 17 октября объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Мониторинговые каналы сообщают о движении ракет из Херсона и угрозе баллистики для Кривого Рога.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Воздушная тревога

Воздушная тревога / © из соцсетей

Утром 17 октября в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из - за ракетной опасности .

По данным мониторинговых каналов, одна из ракет была зафиксирована в Бериславском районе Херсонской области. Она двигалась мимо Архангельского северного курса.

Также сообщается о движении ракет из Херсона в направлении Кривого Рога.

Отдельно мониторы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения по Кривому Рогу.

На карте воздушных тревог на 04:35 красный уровень опасности объявлен в значительной части центральных, северных, восточных и южных областей Украины.

Жителей регионов, где объявлена тревога, призывают находиться в укрытиях к официальному отбою.

Напомним, днем 16 октября Ковель на Волыни попал под вражескую атаку реактивными «Шахедами».

Во время ночи и утром Волынь находилась под российской атакой. В частности, «прилеты» произошли в Луцке — повреждение инфраструктуры.

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