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- Украина
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: ракеты летят через юг Украины
В Киеве и ряде областей утром 17 октября объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Мониторинговые каналы сообщают о движении ракет из Херсона и угрозе баллистики для Кривого Рога.
Утром 17 октября в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из - за ракетной опасности .
По данным мониторинговых каналов, одна из ракет была зафиксирована в Бериславском районе Херсонской области. Она двигалась мимо Архангельского северного курса.
Также сообщается о движении ракет из Херсона в направлении Кривого Рога.
Отдельно мониторы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения по Кривому Рогу.
На карте воздушных тревог на 04:35 красный уровень опасности объявлен в значительной части центральных, северных, восточных и южных областей Украины.
Жителей регионов, где объявлена тревога, призывают находиться в укрытиях к официальному отбою.
Напомним, днем 16 октября Ковель на Волыни попал под вражескую атаку реактивными «Шахедами».
Во время ночи и утром Волынь находилась под российской атакой. В частности, «прилеты» произошли в Луцке — повреждение инфраструктуры.