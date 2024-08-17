В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: что известно

Также сирены доносились в области.

В субботе утром, 17 августа, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"БпЛА в Киевской области в направлении Броваров", — говорилось в сообщении.

Заметим, что в Киевской области тревогу объявили в 06:53, а в Киеве — в 07:04. Также покраснели Черниговская и Сумская области.

Как сообщалось, в Киеве и пригороде были слышны взрывы утром субботы, 17 августа.

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