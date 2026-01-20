В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: что известно

Воздушная тревога / © ТСН

В столице и нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения и активности вражеской авиации. Жителей призывают немедленно пройти в укрытие гражданской защиты.

Об опасности сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА) и официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВС Украины.

Сейчас зафиксировано несколько видов угроз для разных направлений.

Оперативная ситуация по данным Воздушных Сил:

Угроза баллистики : военные предупреждают о возможном применении противником баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Атака БпЛА : зафиксировано движение вражеских беспилотников с севера по курсу на Сумы.

Авиабомбы: враждебная тактическая авиация совершила пуски управляемых авиационных бомб (КАБ) в Запорожье.

По состоянию на 17:17 карта воздушной тревоги выглядит так:

Напомним, еще раньше власти Киева к вечеру 20 января призвали всех срочно преследовать в укрытие гражданской защиты, ведь в столице прозвучала воздушная тревога.