- Дата публикации
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 302
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: что известно
Воздушная тревога в Киеве и ряде областей. В Воздушных Силах ВСУ рассказали, какая угроза украинцам.
В столице и нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения и активности вражеской авиации. Жителей призывают немедленно пройти в укрытие гражданской защиты.
Об опасности сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА) и официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВС Украины.
Сейчас зафиксировано несколько видов угроз для разных направлений.
Оперативная ситуация по данным Воздушных Сил:
Угроза баллистики: военные предупреждают о возможном применении противником баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Атака БпЛА: зафиксировано движение вражеских беспилотников с севера по курсу на Сумы.
Авиабомбы: враждебная тактическая авиация совершила пуски управляемых авиационных бомб (КАБ) в Запорожье.
По состоянию на 17:17 карта воздушной тревоги выглядит так:
Напомним, еще раньше власти Киева к вечеру 20 января призвали всех срочно преследовать в укрытие гражданской защиты, ведь в столице прозвучала воздушная тревога.