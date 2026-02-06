ТСН в социальных сетях

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов

В столице утром объявили воздушную тревогу из-за угрозы враждебных беспилотников.

Сирена

В Киеве объявлена воздушная тревога из - за угрозы применения российских ударных беспилотников.

Городские власти призывают жителей столицы немедленно пройти к укрытиям гражданской защиты и оставаться там до сигнала отбоя.

Киевлянам советуют заранее проверять расположение ближайших укрытий. Актуальная карта доступна на официальном портале Киевской городской власти.

В случае проблем с доступом в хранилища или если обращение через приложение «Киев Цифровой» осталось без ответа, жителей просят сообщать об этом через специальный бот KyivShelterBot.

В столице и ряде регионов Украины идет воздушная тревога. Граждан призывают не игнорировать сигналы опасности и соблюдать правила безопасности.

Напомним, что российские войска атаковали Запорожскую область - зафиксированы повреждения жилья и масштабные обесточения.

