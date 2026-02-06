- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 210
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов
В столице утром объявили воздушную тревогу из-за угрозы враждебных беспилотников.
В Киеве объявлена воздушная тревога из - за угрозы применения российских ударных беспилотников.
Городские власти призывают жителей столицы немедленно пройти к укрытиям гражданской защиты и оставаться там до сигнала отбоя.
Киевлянам советуют заранее проверять расположение ближайших укрытий. Актуальная карта доступна на официальном портале Киевской городской власти.
В случае проблем с доступом в хранилища или если обращение через приложение «Киев Цифровой» осталось без ответа, жителей просят сообщать об этом через специальный бот KyivShelterBot.
В столице и ряде регионов Украины идет воздушная тревога. Граждан призывают не игнорировать сигналы опасности и соблюдать правила безопасности.
Напомним, что российские войска атаковали Запорожскую область - зафиксированы повреждения жилья и масштабные обесточения.