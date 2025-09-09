ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
883
Время на прочтение
2 мин

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

Враг атакует Украину «Шахедами» и ракетами: что известно.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © tsn.ua

Вечером 9 сентября 2025 года российские оккупационные войска совершили массированную атаку на Украину. Сейчас известно о применении ударных беспилотников и запуске баллистических ракет.

Об этом сообщаютВоздушные Силы ВСУ.

С 20.41 враг начал запускать дроны в направлении Днепропетровской области, в частности, в Лозовском, Павлоградском и Синельниковском районах. Вскоре угроза распространилась на Полтавщину и Черкасскую область.

Кроме того, русские войска атаковали Киевщину. Беспилотники фиксировали в Броварском, Вышгородском и Бучанском районах.

Около 22:00 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с севера. Также враг совершил пуски управляемых авиационных бомб по Сумской и Донецкой областям.

Последними целями стали Житомирщина и Черниговщина. Группы вражеских дронов двигались на запад через всю территорию Черниговской и Житомирской областей. Часть беспилотников также сменила курс на Запорожье и Кировоградскую область. Также известно, что воздушную тревогу объявили и в Ровенской области.

По данным мониторинговых каналов, есть угроза вылета вражеских бомбардировщиков в течение ночи. По состоянию на 23:28 карта воздушной тревоги выглядит так:

Воздушная тревога. / © alerts.in.ua

Воздушная тревога. / © alerts.in.ua

Напомним, недавнее попадание ракетой в здание Кабмина стало тревожным сигналом для Киева. Впервые за четыре года войны Россия попала в центр принятия решений. Это не просто военная атака, а попытка посеять ужас и панику.

Удар Россией по зданию Кабинета министров Украины в Киеве демонстрирует абсолютное нежелание Российской Федерации даже задумываться об окончании войны и реальных мирных переговорах.

Дата публикации
Количество просмотров
883
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie