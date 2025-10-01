ТСН в социальных сетях

Украина
473
1 мин

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

В Украине зафиксировали движение БПЛА.

Руслана Сивак
Тревога

Тревога / © tsn.ua

Дополнено новыми материалами

В ночь на 2 октября российские оккупационные войска совершили воздушную атаку с применением ударных беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб.

Об этом сообщилиВоздушные Силы ВСУ.

Движение враждебных БпЛА типа «Шахед» фиксировалось в следующих областях:

  • Черниговщина: «Шахеды» двигались в направлении населенных пунктов Сосница, Мена, Карп, Батурин, Корюковка , а также в направлении Десны/Гончаровского и Борзны .

  • Киевщина: позже была зафиксирована БпЛА на севере Киевщины с западным курсом, а впоследствии — БпЛА, следовавший курсом на Киев с северо-запада.

  • Сумщина: фиксировалось движение БпЛА в направлении Николаевки (с севера), а также аппаратов, направлявшихся в сторону Полтавщины .

  • Харьковщина: «Шахеды» были зафиксированы на юге области, курсом на Лозовую .

Кроме того, Воздушные Силы сообщили о пусках управляемых авиабомб (КАБ) в направлении Донбасса. По состоянию на 23:55 карта воздушной тревоги выглядит следующим образом:

Карта воздушной тревоги в Украине. / © Скриншот

Карта воздушной тревоги в Украине. / © Скриншот

Напомним, в результате ударов армии РФ по критической инфраструктуре частично обесточены Конотопский и Шосткинский районы Сумской области.

На Черниговщине и Славутиче сложилась мегакритическая ситуация в системе энергоснабжения после массированного вражеского удара, нанесенного сегодня, 1 октября, около 16:00.

473
