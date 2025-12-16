- Дата публикации
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза
В Киеве объявлена воздушная тревога. В столице слышны звуки взрывов.
Вечером 16 декабря в Киеве объявили воздушную тревогу из - за угрозы атаки ударными беспилотниками . Также глава города сообщил о взрывах.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
По данным Воздушных Сил ВСУ, вражеские дроны зафиксированы на подступах к столице. В частности, по состоянию на 22:36 БПЛА двигались в районе Броваров по западному курсу. Угроза возникла в результате движения беспилотников из Черкасской и Полтавской областей в сторону Киевской области.
Жители столицы и области призывают немедленно пройти в укрытие гражданской защиты и находиться в безопасных местах до отбоя.
Параллельно с этим опасность зафиксирована и в других регионах страны: Воздушные Силы сообщали о дронах из акватории Черного моря в направлении Одесщины, а также о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) в Донецкой области.
По состоянию на 22:40 карта воздушной тревоги выглядит так:
Впоследствии Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в городе фиксируются взрывы.
«На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!», - сообщил Кличко.
Напомним, российская армия сохраняет внушительный арсенал вооружения и готова к осуществлению ракетных атак. Угроза ударов «в несколько волн» остается критически высокой.
Также ранее российские военные атаковали энергетическую инфраструктуру Одесщины, из-за чего регион остался без электричества.