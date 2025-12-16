В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Вечером 16 декабря в Киеве объявили воздушную тревогу из - за угрозы атаки ударными беспилотниками . Также глава города сообщил о взрывах.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным Воздушных Сил ВСУ, вражеские дроны зафиксированы на подступах к столице. В частности, по состоянию на 22:36 БПЛА двигались в районе Броваров по западному курсу. Угроза возникла в результате движения беспилотников из Черкасской и Полтавской областей в сторону Киевской области.

Жители столицы и области призывают немедленно пройти в укрытие гражданской защиты и находиться в безопасных местах до отбоя.

Параллельно с этим опасность зафиксирована и в других регионах страны: Воздушные Силы сообщали о дронах из акватории Черного моря в направлении Одесщины, а также о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) в Донецкой области.

По состоянию на 22:40 карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги в Украине.

Впоследствии Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в городе фиксируются взрывы.

«На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!», - сообщил Кличко.

Напомним, российская армия сохраняет внушительный арсенал вооружения и готова к осуществлению ракетных атак. Угроза ударов «в несколько волн» остается критически высокой.

Также ранее российские военные атаковали энергетическую инфраструктуру Одесщины, из-за чего регион остался без электричества.