В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

Вечером 15 января в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников.

Об этом сообщает КГГА.

Детали движения враждебных БПЛА

По данным Воздушных Сил ВС Украины, траектория движения дронов-камикадзе в настоящее время выглядит следующим образом:

Черниговщина: БПЛА зафиксирован в районе Десны, они держат курс на Киевскую область.

Киевщина: по состоянию на 18.32 группа беспилотников прошла Рожны.

Направление: враждебные цели продолжают движение прямо в сторону Киева.

Жителей Броварского района и близлежащих населенных пунктов просят быть особенно внимательными. Не игнорируйте правила безопасности и не снимайте работу систем ПВО.

По состоянию на 18:37 карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги. / © Скриншот

Напомним, в Киеве 15 января после обеда объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучали в ряде других регионов.