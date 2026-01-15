ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
818
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

В Киеве объявлена воздушная тревога.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Вечером 15 января в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников.

Об этом сообщает КГГА.

Детали движения враждебных БПЛА

По данным Воздушных Сил ВС Украины, траектория движения дронов-камикадзе в настоящее время выглядит следующим образом:

  • Черниговщина: БПЛА зафиксирован в районе Десны, они держат курс на Киевскую область.

  • Киевщина: по состоянию на 18.32 группа беспилотников прошла Рожны.

  • Направление: враждебные цели продолжают движение прямо в сторону Киева.

Жителей Броварского района и близлежащих населенных пунктов просят быть особенно внимательными. Не игнорируйте правила безопасности и не снимайте работу систем ПВО.

По состоянию на 18:37 карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги. / © Скриншот

Карта воздушной тревоги. / © Скриншот

Напомним, в Киеве 15 января после обеда объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучали в ряде других регионов.

Дата публикации
Количество просмотров
818
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie