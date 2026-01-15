- Дата публикации
-
- Украина
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза
В Киеве объявлена воздушная тревога.
Вечером 15 января в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников.
Об этом сообщает КГГА.
Детали движения враждебных БПЛА
По данным Воздушных Сил ВС Украины, траектория движения дронов-камикадзе в настоящее время выглядит следующим образом:
Черниговщина: БПЛА зафиксирован в районе Десны, они держат курс на Киевскую область.
Киевщина: по состоянию на 18.32 группа беспилотников прошла Рожны.
Направление: враждебные цели продолжают движение прямо в сторону Киева.
Жителей Броварского района и близлежащих населенных пунктов просят быть особенно внимательными. Не игнорируйте правила безопасности и не снимайте работу систем ПВО.
По состоянию на 18:37 карта воздушной тревоги выглядит так:
Напомним, в Киеве 15 января после обеда объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучали в ряде других регионов.