В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

Вечером 3 февраля в Украине во всех областях объявили воздушную тревогу. Угроза связана со взлетом российского истребителя МиГ-31К, являющегося потенциальным носителем сверхзвуковых ракет «Кинжал».

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В Воздушных силах сообщили о скоростной цели на Харьков. Граждан призывают немедленно пройти в укрытие гражданской защиты и оставаться там до официального отбоя опасности.

Напомним, в Киеве уже шесть пострадавших в результате вражеской атаки в ночь на вторник, 3 февраля.