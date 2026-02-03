ТСН в социальных сетях

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К.

Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Вечером 3 февраля в Украине во всех областях объявили воздушную тревогу. Угроза связана со взлетом российского истребителя МиГ-31К, являющегося потенциальным носителем сверхзвуковых ракет «Кинжал».

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В Воздушных силах сообщили о скоростной цели на Харьков. Граждан призывают немедленно пройти в укрытие гражданской защиты и оставаться там до официального отбоя опасности.

Напомним, в Киеве уже шесть пострадавших в результате вражеской атаки в ночь на вторник, 3 февраля.

