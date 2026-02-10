- Дата публикации
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза
В Киеве раздаются сирены. Враг применяет баллистику, в Николаевской области сбивают БпЛА.
Вечером 10 февраля в Украине распространилась воздушная тревога. Сирены раздаются в столице и ряде регионов из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения и атаки ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ и Киевская городская военная администрация (КМВА).
По данным Воздушных Сил, опасность зафиксирована по двум основным направлениям:
Баллистическое вооружение: В 18.57 военные предупредили об угрозе применения баллистики с северо-восточного направления.
Ударные БПЛА: Ранее, в 17:46, вражеский дрон был зафиксирован на юге Николаевщины. Сообщается, что к его уничтожению привлечены соответствующие средства поражения.
По состоянию на 19:03 карта воздушной тревоги выглядит так:
Напомним, в Киеве вечером, 9 февраля тоже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также звучали в большинстве других областей, кроме Запада и Юга.