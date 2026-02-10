В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

Вечером 10 февраля в Украине распространилась воздушная тревога. Сирены раздаются в столице и ряде регионов из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения и атаки ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ и Киевская городская военная администрация (КМВА).

По данным Воздушных Сил, опасность зафиксирована по двум основным направлениям:

Баллистическое вооружение: В 18.57 военные предупредили об угрозе применения баллистики с северо-восточного направления.

Ударные БПЛА: Ранее, в 17:46, вражеский дрон был зафиксирован на юге Николаевщины. Сообщается, что к его уничтожению привлечены соответствующие средства поражения.

По состоянию на 19:03 карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги.

Напомним, в Киеве вечером, 9 февраля тоже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также звучали в большинстве других областей, кроме Запада и Юга.