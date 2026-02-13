В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

Воздушная тревоаг / © ТСН

Дополнено новыми материалами

В пятницу вечером, 13 февраля, в Украине объявили воздушную тревогу из-за высокой угрозы ракетного удара. Военные зафиксировали движение скоростной цели в воздушном пространстве Черниговской области. Также ВСУ зафиксировали движение вражеских беспилотников из Черного моря.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

По данным Командования Воздушных сил ВСУ существует большая опасность применения врагом баллистического вооружения с северо-восточного направления. Первое предупреждение об угрозе появилось в 17.51. А уже через несколько минут стало известно об движущемся объекте на высокой скорости через Черниговщину.

Жителей призывают немедленно пройти в укрытие. В настоящее время карта воздушной тревоги выглядит следующим образом (по состоянию на 18:00):

Карта воздушной тревоги.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении вражеских беспилотников из Черного моря в направлении Южного, Коблево.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА), поезда на «красной» линии метро курсируют от станции «Академгородок» до «Театральной», а из центра столицы — между станциями «Арсенальная» и «Академгородок».

Напомним, в пятницу, 13 февраля, в Ровенской области произошло несколько взрывов. Громко было в городе Сарны.

Как сообщалось, этой ночью РФ атаковала Одессу ударными дронами .