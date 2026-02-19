- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 507
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза
Воздушная тревога была объявлена в некоторых областях Украины.
Вечером 19 февраля в столице и в других областях Украины объявили сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщили в воздушных силах ВСУ, опасность связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения. Городские власти призывают жителей и гостей Киева не игнорировать сигнал опасности.
«Просим всех немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до отбоя тревоги», — говорится в сообщении КГГА.
Также сообщается, что россияне запустили скоростную цель в Житомирской области, курс на юг.
В настоящее время карта воздушной тревоги выглядит так:
Напомним, в Харьковской области из-за российских обстрелов фермы погибли 100 свиней и ранены мужчины.