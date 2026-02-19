В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

Вечером 19 февраля в столице и в других областях Украины объявили сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщили в воздушных силах ВСУ, опасность связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения. Городские власти призывают жителей и гостей Киева не игнорировать сигнал опасности.

«Просим всех немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до отбоя тревоги», — говорится в сообщении КГГА.

Также сообщается, что россияне запустили скоростную цель в Житомирской области, курс на юг.

В настоящее время карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги по состоянию на 22:43.

Напомним, в Харьковской области из-за российских обстрелов фермы погибли 100 свиней и ранены мужчины.