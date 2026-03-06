В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Вечером 6 марта в ряде северных регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников. Вражеские дроны были зафиксированы в воздушном пространстве Киевской и Черниговской областей.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По оперативной информации военных, по состоянию на 18:49 группа беспилотников двигается в направлении пригородов столицы — Гостомеля и Бучи.

Хронология фиксации БПЛА:

18:17: дроны на Черниговщине держали курс на Славутич и поселок Гончаровское.

18:34: зафиксирован пролет БпЛА через северную часть Киевской области в направлении Иванкова.

18:49: угроза населенным пунктам Гостомель и Буча.

18:56: Беспилотник держит курс на Киев.

По состоянию на 6 марта 18:53 карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги.

Жителей регионов, где объявили тревогу, призывают оставаться в укрытиях или в безопасных местах.

Напомним, Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область. Глава государства посетил находящиеся под постоянной угрозой российских атак ключевые населенные пункты региона и встретился с украинскими защитниками.