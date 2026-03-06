ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
678
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

Воздушная тревога была объявлена на Киевщине и Черниговщине.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Вечером 6 марта в ряде северных регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников. Вражеские дроны были зафиксированы в воздушном пространстве Киевской и Черниговской областей.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По оперативной информации военных, по состоянию на 18:49 группа беспилотников двигается в направлении пригородов столицы — Гостомеля и Бучи.

Хронология фиксации БПЛА:

  • 18:17: дроны на Черниговщине держали курс на Славутич и поселок Гончаровское.

  • 18:34: зафиксирован пролет БпЛА через северную часть Киевской области в направлении Иванкова.

  • 18:49: угроза населенным пунктам Гостомель и Буча.

  • 18:56: Беспилотник держит курс на Киев.

По состоянию на 6 марта 18:53 карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги.

Карта воздушной тревоги.

Жителей регионов, где объявили тревогу, призывают оставаться в укрытиях или в безопасных местах.

Напомним, Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область. Глава государства посетил находящиеся под постоянной угрозой российских атак ключевые населенные пункты региона и встретился с украинскими защитниками.

Дата публикации
Количество просмотров
678
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie