В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
В столице и нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной ограничений явилась угроза применения противником ударных беспилотников.
Об опасности сообщили воздушные силы ВСУ и официальные мониторинговые каналы местных администраций.
«БпЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину», — отметили в ВСУ.
По состоянию на 17:20 карта воздушной тревоги выглядит так:
Жителей призывают находиться в укрытиях к моменту отбоя.
Напомним, из-за обстрелов на Сумщине погиб мужчина, а в Запорожье вражеский беспилотник унес жизни помощника машиниста прямо на рабочем месте.