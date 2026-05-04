В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

В Киеве и области объявлена воздушная тревога. Зафиксировано движение «Шахедов». Также есть угроза и другим регионам.

Воздушная тревога

Воздушная тревога / © tsn.ua

Вечером 4 мая в Украине объявили воздушную тревогу в Киеве и других областях из-за запуска российских ударных беспилотников и управляемых авиационных бомб. По состоянию на 23:36, угроза актуальна для столицы, северных, восточных и центральных регионов.

Об этом сообщаютВоздушные Силы ВС Украины.

Угроза для Киевщины и Севера

Около 23:17 зафиксировано движение БПЛА с Черниговщины в направлении Киевской области курсом на Бровары.

В 23:29 военные подтвердили пребывание дронов непосредственно в воздушном пространстве Киевщины.

Кроме того, зафиксировано движение вражеских аппаратов по следующим направлениям:

  • из Сумщины в Черниговскую область (курс на Борзну и Батурин-Конотоп);

  • на Полтавщину (восточнее областного центра).

Обстрелы востока и юга

Враг также атакует юго-восточные области Украины. В Днепропетровской области дроны двигаются на Павлоград и Петропавловку с востока.

Особая опасность зафиксирована в Запорожской области:

  • около 23:17 стало известно о пусках КАБов по территории области;

  • в 23:31 зафиксированы ударные БПЛА курсом на Запорожье и н.п. Белая Церковь.

Жителей призывают находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги. В настоящее время идет боевая работа подразделений ПВО.

В настоящее время карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги по состоянию на вечер 4 мая. / © Скриншот

Напомним, россияне атаковали Вольнянск Запорожской области. По состоянию на 17:00 известно о двух погибших и четырех раненых людях. Город атаковали русские дроны.

