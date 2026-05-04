- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 117
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза
В Киеве и области объявлена воздушная тревога. Зафиксировано движение «Шахедов». Также есть угроза и другим регионам.
Вечером 4 мая в Украине объявили воздушную тревогу в Киеве и других областях из-за запуска российских ударных беспилотников и управляемых авиационных бомб. По состоянию на 23:36, угроза актуальна для столицы, северных, восточных и центральных регионов.
Об этом сообщаютВоздушные Силы ВС Украины.
Угроза для Киевщины и Севера
Около 23:17 зафиксировано движение БПЛА с Черниговщины в направлении Киевской области курсом на Бровары.
В 23:29 военные подтвердили пребывание дронов непосредственно в воздушном пространстве Киевщины.
Кроме того, зафиксировано движение вражеских аппаратов по следующим направлениям:
из Сумщины в Черниговскую область (курс на Борзну и Батурин-Конотоп);
на Полтавщину (восточнее областного центра).
Обстрелы востока и юга
Враг также атакует юго-восточные области Украины. В Днепропетровской области дроны двигаются на Павлоград и Петропавловку с востока.
Особая опасность зафиксирована в Запорожской области:
около 23:17 стало известно о пусках КАБов по территории области;
в 23:31 зафиксированы ударные БПЛА курсом на Запорожье и н.п. Белая Церковь.
Жителей призывают находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги. В настоящее время идет боевая работа подразделений ПВО.
В настоящее время карта воздушной тревоги выглядит так:
Напомним, россияне атаковали Вольнянск Запорожской области. По состоянию на 17:00 известно о двух погибших и четырех раненых людях. Город атаковали русские дроны.