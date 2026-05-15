В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза
Воздушная тревога распространяется по Украине. В сторону Киева и Харькова двигаются ударные БпЛА.
Вечером 15 мая в Киеве объявили уже пятую воздушную тревогу. В настоящее время фиксируют движение беспилотников в ряде областей.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
По данным военных, воздушные цели двигались по нескольким направлениям:
Запорожье и восток. Официально зафиксированы «КАБы на Запорожье/Донетчину» и реактивный дрон в направлении Запорожья. Также БпЛА атаковали южные окраины города и район Павлограда.
Киев. В 18:24 зафиксирован «ударный реактивный БпЛА в направлении Киева с севера (район Дымера)».
Харьков. По состоянию на 18:25 «несколько ударных БпЛА курсом на Харьков с запада».
Север. Военные предупредили о ракете в направлении Сумщины и реактивном дроне на севере Черниговщины.
В настоящее время карта воздушной тревоги выглядит так:
Напомним, Россия всю ночь и утром 14 мая била по Киеву. В шести районах столицы произошли попадания. Погибли 24 человека.