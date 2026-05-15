В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

Воздушная тревога распространяется по Украине. В сторону Киева и Харькова двигаются ударные БпЛА.

Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Вечером 15 мая в Киеве объявили уже пятую воздушную тревогу. В настоящее время фиксируют движение беспилотников в ряде областей.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным военных, воздушные цели двигались по нескольким направлениям:

  • Запорожье и восток. Официально зафиксированы «КАБы на Запорожье/Донетчину» и реактивный дрон в направлении Запорожья. Также БпЛА атаковали южные окраины города и район Павлограда.

  • Киев. В 18:24 зафиксирован «ударный реактивный БпЛА в направлении Киева с севера (район Дымера)».

  • Харьков. По состоянию на 18:25 «несколько ударных БпЛА курсом на Харьков с запада».

  • Север. Военные предупредили о ракете в направлении Сумщины и реактивном дроне на севере Черниговщины.

В настоящее время карта воздушной тревоги выглядит так:

Воздушная тревога в Украине / © Скриншот

Напомним, Россия всю ночь и утром 14 мая била по Киеву. В шести районах столицы произошли попадания. Погибли 24 человека.

