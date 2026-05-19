В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза (карта)
Тревогу объявили из-за угрозы применения баллистических ракет.
В Киеве и ряде областей во вторник, 19 мая, объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает КМВА в Telegram.
Отмечается, что тревога объявлена из-за угрозы применения баллистических ракет.
«Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь к укрытиям и оставайтесь там до завершения тревоги», — говорится в сообщении.
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
Напомним, во время последнего массированного удара по Киеву, от которого погибли 24 человека, российская армия использовала ракеты, изготовленные государством-агрессором в этом году благодаря компонентам из США, Европы и Японии.