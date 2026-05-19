ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
454
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза (карта)

Тревогу объявили из-за угрозы применения баллистических ракет.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В Киеве и ряде областей во вторник, 19 мая, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает КМВА в Telegram.

Отмечается, что тревога объявлена из-за угрозы применения баллистических ракет.

«Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь к укрытиям и оставайтесь там до завершения тревоги», — говорится в сообщении.

Карта тревог 19 мая / © alerts.in.ua

Карта тревог 19 мая / © alerts.in.ua

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

Напомним, во время последнего массированного удара по Киеву, от которого погибли 24 человека, российская армия использовала ракеты, изготовленные государством-агрессором в этом году благодаря компонентам из США, Европы и Японии.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
454
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie