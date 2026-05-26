В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

Воздушная тревога

Днем 26 мая в Киеве и в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов вражеских беспилотников.

Об опасности и направлениях движения ударных БпЛА сообщило командование Воздушных сил ВС Украины.

По данным военных, зафиксировано движение нескольких групп беспилотников, летящих в направлении северных, центральных и южных областей:

Киев и область: вражеские БпЛА двигаются на столицу с востока. Кроме того, угроза объявлена для северной части Киевщины из-за транзитного движения дронов из Черниговской области;

Суммы: беспилотники зафиксированы с восточного направления;

Запорожье: группа ударных БпЛА летит на город также с востока.

Жителей призывают оставаться в укрытиях или находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

Напомним, российские войска могут готовить новый массированный удар по Украине в следующие двое суток, поэтому украинцам нужно серьезно относиться к воздушным тревогам и реагировать на них.

