В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза
В Киеве и других областях объявили воздушную тревогу. По данным Воздушных сил ВСУ, угроза ударов вражеских БпЛА фиксируется в направлении столицы, Сум и Запорожья.
Днем 26 мая в Киеве и в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов вражеских беспилотников.
Об опасности и направлениях движения ударных БпЛА сообщило командование Воздушных сил ВС Украины.
По данным военных, зафиксировано движение нескольких групп беспилотников, летящих в направлении северных, центральных и южных областей:
Киев и область: вражеские БпЛА двигаются на столицу с востока. Кроме того, угроза объявлена для северной части Киевщины из-за транзитного движения дронов из Черниговской области;
Суммы: беспилотники зафиксированы с восточного направления;
Запорожье: группа ударных БпЛА летит на город также с востока.
Жителей призывают оставаться в укрытиях или находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.
Напомним, российские войска могут готовить новый массированный удар по Украине в следующие двое суток, поэтому украинцам нужно серьезно относиться к воздушным тревогам и реагировать на них.