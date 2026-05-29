В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза
Воздушная тревога была объявлена по всей Украине.
Днем 29 мая по всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов.
Об этом сообщили в своих официальных каналах Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
По данным военных, тревогу объявили из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Этот самолет может нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», быстро долетающие до любой точки Украины.
Кроме того, военные сообщили, что зафиксировано движение управляемой авиационной ракеты в сторону Кропивницкого.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский получил информацию о подготовке россиян к новой массированной атаке по Украине.
