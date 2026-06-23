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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

Воздушные силы зафиксировали взлет российского истребителя МиГ-31К.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Украине вечером 23 июня была объявлена воздушная тревога во всех регионах. Причиной опасности стал взлет российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейко.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Военные предупреждают о высокой угрозе из-за технических особенностей истребителя, который является носителем тяжело поддающегося перехвату вооружения.

«МиГ-31К — носитель аэробалистической ракеты Х-47М2 „Кинжал“, которая не сбивается в большинстве регионов», — отмечают в мониторинговых каналах.

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до момента официального отбоя, поскольку ракеты этого типа представляют критическую опасность для большинства областей Украины.

Напомним, днем 23 июня масштабная воздушная тревога охватила западные регионы РФ. После этого в Сети сообщили о возможном ударе по заводу в Алексеевке Белгородской области.

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Дата публикации
Количество просмотров
586
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