В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

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В Украине вечером 23 июня была объявлена воздушная тревога во всех регионах. Причиной опасности стал взлет российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейко.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Военные предупреждают о высокой угрозе из-за технических особенностей истребителя, который является носителем тяжело поддающегося перехвату вооружения.

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«МиГ-31К — носитель аэробалистической ракеты Х-47М2 „Кинжал“, которая не сбивается в большинстве регионов», — отмечают в мониторинговых каналах.

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до момента официального отбоя, поскольку ракеты этого типа представляют критическую опасность для большинства областей Украины.

Напомним, днем 23 июня масштабная воздушная тревога охватила западные регионы РФ. После этого в Сети сообщили о возможном ударе по заводу в Алексеевке Белгородской области.

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