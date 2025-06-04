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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза (обновлено)

В Воздушных Силах предупредили о ракетной угрозе.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Воздушная тревога

Воздушная тревога

В среду, 4 июня, по состоянию на 13:46 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом стало известно из карты тревог.

13:44 — в Воздушных Силах предупредили о ракете на Сумщине в направлении Черниговщины.

13:46 — в Воздушных Силах предупредили о ракете, которая двигалась в сторону Полтавщины.

13:46 — в ПС призвали жителей Полтавы укрыться в укрытиях.

По состоянию на 4 мая, 13:53, воздушная тревога объявлена в таких областях:

  • Сумская;

  • Киевская, и г. Киев;

  • Житомирская;

  • Винницкая;

  • Харьковская;

  • Полтавская;

  • Черниговская;

  • Днепропетровская;

  • Кировоградская;

  • Запорожская;

  • Донецкая;

  • Луганская;

  • Черкасская;

  • АР Крым.

Воздушная тревога

Воздушная тревога

Напомним, ночью 4 июня Одесса снова была под ударом: беспилотники РФ вызвали пожары и разрушения.

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Дата публикации
Количество просмотров
916
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