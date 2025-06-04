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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза (обновлено)
В Воздушных Силах предупредили о ракетной угрозе.
В среду, 4 июня, по состоянию на 13:46 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом стало известно из карты тревог.
13:44 — в Воздушных Силах предупредили о ракете на Сумщине в направлении Черниговщины.
13:46 — в Воздушных Силах предупредили о ракете, которая двигалась в сторону Полтавщины.
13:46 — в ПС призвали жителей Полтавы укрыться в укрытиях.
По состоянию на 4 мая, 13:53, воздушная тревога объявлена в таких областях:
Сумская;
Киевская, и г. Киев;
Житомирская;
Винницкая;
Харьковская;
Полтавская;
Черниговская;
Днепропетровская;
Кировоградская;
Запорожская;
Донецкая;
Луганская;
Черкасская;
АР Крым.
Напомним, ночью 4 июня Одесса снова была под ударом: беспилотники РФ вызвали пожары и разрушения.