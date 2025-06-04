В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза (обновлено)

Воздушная тревога

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В среду, 4 июня, по состоянию на 13:46 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом стало известно из карты тревог.

13:44 — в Воздушных Силах предупредили о ракете на Сумщине в направлении Черниговщины.

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13:46 — в Воздушных Силах предупредили о ракете, которая двигалась в сторону Полтавщины.

13:46 — в ПС призвали жителей Полтавы укрыться в укрытиях.

По состоянию на 4 мая, 13:53, воздушная тревога объявлена в таких областях:

Сумская;

Киевская, и г. Киев;

Житомирская;

Винницкая;

Харьковская;

Полтавская;

Черниговская;

Днепропетровская;

Кировоградская;

Запорожская;

Донецкая;

Луганская;

Черкасская;

АР Крым.

Воздушная тревога

Напомним, ночью 4 июня Одесса снова была под ударом: беспилотники РФ вызвали пожары и разрушения.

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