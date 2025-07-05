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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: названа причина

Россияне в очередной раз атакуют украинские города ударными дронами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карта воздушных тревог

Карта воздушных тревог / © из соцсетей

В ночь на 5 июля 2025 года в Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают в Телеграмме .

Это произошло из-за полетов вражеских дронов.

Находитесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

Напомним, по состоянию на утро 4 июля ВСУ уничтожили 1024210 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1120 военных.

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