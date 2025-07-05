- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1330
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: названа причина
Россияне в очередной раз атакуют украинские города ударными дронами.
В ночь на 5 июля 2025 года в Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу.
Об этом Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают в Телеграмме .
Это произошло из-за полетов вражеских дронов.
Находитесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.
Напомним, по состоянию на утро 4 июля ВСУ уничтожили 1024210 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1120 военных.