В Киеве и ряде областей объявлена масштабная воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

В Украине вечером 27 октября объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде других областей из-за угрозы вражеских беспилотников.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы. Направляйтесь к укрытию", — предупредил начальник КМВА Сергей Попко.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:27

Вражеские дроны угрожают Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Черниговской областям.

По информации паблика "Николаевский Ванек", по состоянию на 21:29 ситуация с "Шахедами" выглядит так:

4 "Шахеды" через Прилуки двигаются в сторону Киевской области;

2 "Шахеды" к северу Черкасс;

2 "Шахеды" курсом на/через Миргород;

3 "Шахеды" через Конотоп курсом юго-западным;

3 "Шахеды" в районе Сум, курс юго-западный;

3 "Шахеды" в Харьковской области через Чугуев летят в сторону Балаклеи.

Ранее сообщалось, что в Харькове прозвучала серия взрывов, РФ била КАБами.

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