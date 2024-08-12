В Киеве и ряде областей объявлена масштабная воздушная тревога: где есть угроза

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Украине вечером 12 августа объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде других областей из-за угрозы баллистики.
По информации Воздушных сил, тревогу объявили из-за угрозы применения баллистического вооружения.
В мониторинговых чатах сообщают, что в Харькове раздались взрывы.
Напомним, что Украина впервые признала наступление ВСУ на Курщине.
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