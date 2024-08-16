В Киеве и ряде областей объявлена масштабная воздушная тревога: где есть угроза

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

В Украине утром 16 августа объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде других областей из-за угрозы баллистики.

По информации Воздушных сил, тревогу объявили из-за угрозы применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10.43

Местные паблики сообщают, что в Днепре прогремел взрыв. Предварительно речь идет об 1 ракете "Искандер-М".

Ранее в издании The Times написали, что якобы РФ может готовить масштабную ракетную атаку, чтобы отомстить за Курскую область.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.