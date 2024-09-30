В Киеве и ряде областей объявлена масштабная воздушная тревога: где есть угроза

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
Поздним вечером 30 сентября объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде других областей из-за угрозы баллистики.
"Угроза применения баллистического вооружения с севера, в областях, где объявлена воздушная тревога", – сообщили в Воздушных силах.
Кроме того, Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации в Херсонской области и об угрозе применения авиационных средств поражения
Напомним, что Киевщина приходит в себя от ночной атаки российских дронов.
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