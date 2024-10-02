В Киеве и ряде областей объявлена масштабная воздушная тревога: где есть угроза

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
Поздним вечером 2 октября объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде других областей из-за угрозы баллистики.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Курской области, в областях, где объявлена воздушная тревога.
Также в ВС предупредили о двух скоростных воздушных целях:
- на Киевскую область через Черниговщину;
- на Киевщину через Черниговщину, в направлении Василькова (Белая Церковь).
В мониторинговых каналах тем временем сообщили, что на Черниговщине раздались взрывы.
Кроме того, РФ снова запустила по Украине "Шахеды".
Так, по информации Воздушных сил вражеские ударные БПЛА из Курской области:
- находятся в южной части Сумщины и двигаются в сторону Полтавской области;
- в северной и центральной частях Полтавщины, вектор движения юго-западный (Черкасская и Кировоградская области);
Также "Шахеды" двигаются из Херсона на Николаевщину, курсом северо-западным.
Ранее военный эксперт объяснил, почему РФ увеличило количество ударов КАБами по Запорожью.
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