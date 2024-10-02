В Киеве и ряде областей объявлена масштабная воздушная тревога: где есть угроза

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

Поздним вечером 2 октября объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде других областей из-за угрозы баллистики.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Курской области, в областях, где объявлена воздушная тревога.

Также в ВС предупредили о двух скоростных воздушных целях:

на Киевскую область через Черниговщину;

на Киевщину через Черниговщину, в направлении Василькова (Белая Церковь).

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:53

В мониторинговых каналах тем временем сообщили, что на Черниговщине раздались взрывы.

Кроме того, РФ снова запустила по Украине "Шахеды".

Так, по информации Воздушных сил вражеские ударные БПЛА из Курской области:

находятся в южной части Сумщины и двигаются в сторону Полтавской области;

в северной и центральной частях Полтавщины, вектор движения юго-западный (Черкасская и Кировоградская области);

Также "Шахеды" двигаются из Херсона на Николаевщину, курсом северо-западным.

Ранее военный эксперт объяснил, почему РФ увеличило количество ударов КАБами по Запорожью.

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