В Киеве и ряде областей объявлена масштабная воздушная тревога: где есть угроза

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Украине в ночь на 25 октября объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде других областей из-за угрозы враждебных беспилотников.
"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", — предупредил начальник КГВА Сергей Попко.
Кроме Киева и области, сирены были включены также в Черниговской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.
По информации мониторинговых чатов, зафиксировано БПЛА на таких направлениях (по состоянию на 00:00 25 октября):
- Киевщина→Бровары/Киев.
- Черниговщина→Нежин/Киевщина.
- Днепропетровщина→Полтавщина.
- Днепропетровщина→Харьковщина.
Воздушные силы ВСУ ранее предупредили, что был зафиксирован запуск ударных БпЛА типа Shahed из Приморск-Ахтарска (Краснодарский край РФ).
Ранее сообщалось, что россияне нанесли удар по "Новой почте" в Донецкой области.
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