В Киеве и ряде областей объявлена масштабная воздушная тревога: где есть угроза

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

В Украине в ночь на 25 октября объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде других областей из-за угрозы враждебных беспилотников.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", — предупредил начальник КГВА Сергей Попко.

Кроме Киева и области, сирены были включены также в Черниговской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:55

По информации мониторинговых чатов, зафиксировано БПЛА на таких направлениях (по состоянию на 00:00 25 октября):

Киевщина→Бровары/Киев.

Черниговщина→Нежин/Киевщина.

Днепропетровщина→Полтавщина.

Днепропетровщина→Харьковщина.

Воздушные силы ВСУ ранее предупредили, что был зафиксирован запуск ударных БпЛА типа Shahed из Приморск-Ахтарска (Краснодарский край РФ).

Ранее сообщалось, что россияне нанесли удар по "Новой почте" в Донецкой области.

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